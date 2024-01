Escursionista in difficoltà, portata in salvo con una barella da montagna

Soccorsi in azione nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio 2024 sul monte di Portofino. I vigili del fuoco di Rapallo, in collaborazione con il Soccorso Alpino, sono intervenuti per soccorrere una donna in difficoltà.

La signora, durante una escursione, è caduta a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia caduta nei giorni precedenti e si è infortunata. Una volta raggiunta, sul sentiero dei Fornelli, è stata stabilizzata e posta su una speciale barella da trasporto in montagna. Una volta raggiunta l'ambulanza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Lavagna.

