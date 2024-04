Escursionista 80enne cade sul sentiero: mobilitazione per i soccorsi

Ampia mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio di lunedì 29 aprile 2024, sul monte di Portofino. Intorno alle ore 15 un escursionista di 80 anni è caduto mentre percorreva un sentiero nella zona di Pietre Strette, battendo la testa.

Nella zona sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago e i soccorritori del 118 con automedica Golf 6 e un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta, con una missione partita in codice rosso.

Le condizioni dell'anziano, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova per i necessari accertamenti.

