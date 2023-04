Escursionista infortunata sulle alture: soccorsa dai vigili del fuoco

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un'escursionista infortunata sulle alture di Arenzano.

La donna, in compagnia di amici, si trovava all'altezza di via Pecorara per trascorrere la giornata di Pasquetta all'aperto, quando a un tratto è caduta e si è fatta male a un piede, intorno alle 10 di lunedì 10 aprile, non riuscendo più a proseguire.

I vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto hanno aiutato l'escursionista di 67 anni a riprendersi. La donna è stata poi affidata alle cure della Croce Rossa di Arenzano ed è stata portata in codice verde, per fortuna il meno grave, all'ospedale evangelico di Voltri.