Escursionista genovese segue una app e si perde: soccorsi in azione

Domenica mattina verso le 8.30 il Soccorso alpino di Alleghe (Belluno) è stato attivato per un escursionista genovese di 25 anni che aveva perso l'orientamento a causa di un'applicazione ed era rimasto bloccato sopra alcune rocce.

Il giovane, dopo aver dormito vicino al lago del Coldai, aveva preso la val Civetta per poi scendere dal sentiero Antersass. Solo che, circa a metà discesa, la traccia che stava seguendo su un'applicazione del cellulare lo aveva portato fuori via, in mezzo ai cespugli di mugo, finché il ragazzo non è più stato in grado di muoversi.

Risaliti alla posizione, i soccorritori sono saliti sul sentiero, inoltrandosi tra la vegetazione e iniziando a chiamarlo a voce. È stato abbastanza difficile per loro individuare l'escursionista, anche per la presenza del rumore di un corso d'acqua, a duecento metri dal sentiero.

Quando la squadra lo ha visto, l'escursionista è stato raggiunto, assicurato con casco, imbrago e corda corta, riportato sul sentiero a monte e da lì a valle.