Escursionista cade da sentiero: sul posto elicottero e soccorso alpino, strada chiusa

Brutta avventura per un escursionista caduto da un sentiero sulle alture di Sestri Levante, in zona Torre di Punta Baffe, verso le 15 di giovedì 1 giugno.

Sul posto, per soccorrerlo dopo un volo di più di tre metri, le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo con anche l'elicottero Drago e il soccorso alpino con gli uomini del Cnsas. Vista la posizione in cui era caduto l'escursionista, particolarmente difficile da raggiungere, è stata anche bloccata momentaneamente dalla polizia locale la circolazione stradale tra le due gallerie sottostanti. La strada è poi stata riaperta.

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non dovrebbe rischiare la vita.