Foce, auto "bombardate" dagli escrementi degli uccelli: ipotesi spostamento parcheggi

Una vera e propria invasione di colombi, taccole, parrocchetti e tordi che nidificano sugli alberi e sporcano le numerose auto parcheggiate sotto. Succede alla Foce, in particolare in via Cecchi: qui molti abitanti si lamentano perché, a loro dire, bastano poche ore di sosta per ricoprire di guano le carrozzerie.

Il problema però è di difficile risoluzione: le ipotesi non sono mancate nel tempo, ma sono difficilmente praticabili o scarsamente utili. La giunta in ultima battuta valuterà se sarà possibile spostare i parcheggi, ma in una zona come la Foce è un'operazione a dir poco complicata. A portare il tema in consiglio comunale è Arianna Viscogliosi di Vince Genova, chiedendo provvedimenti.

Il tema è ben noto in Comune: "Sappiamo che ci sono tre specie diverse di volatili in zona - dice l'assessora agli Animali Francesca Corso - i colombi, che sono di competenza comunale, e due specie selvatiche di competenza regionale, ovvero taccole e parrocchetti"

Per i colombi il Comune di Genova provvede con mangime anticoncezionale, mentre per le altre due specie le cose si complicano: "Si è parlato di potare la vegetazione per ridurre lo spazio per la nidificazione - spiega Corso - ma quelli di via Cecchi sono alberi in ottima salute, grandi e senza problemi. Oppure di distress call ma l'efficacia è da dimostrare, non è autorizzabile per lunghi periodi e non di notte. Per non parlare di laser, metodi costosi e pare poco efficaci".

Punte sugli alberi? Manco a dirlo: "Dicono che non siano utili e anzi che possano essere anche lesive".

Insomma, non rimane che continuare a seguire alcuni suggerimenti: "Continueremo a prediligere, tramite Aster e il Municipio, potature non lesive della salute degli alberi, poi abbiamo fatto richieste ai cittadini e ai condomini perché tengano la zona pulita, chiudendo eventuali anfratti e riducendo i siti potenziali di nidificazione". In ultima istanza lo spostamento dei parcheggi, ma pare un miraggio: "Possiamo valutare una modifica per allontanare i posti auto dalle alberature, ma non è semplice vista la situazione delle aree di sosta alla Foce. È difficile dire che questo problema quindi possa essere del tutto eliminato, ma tenendo sotto controllo la presenza dei volatili possono diminuire i disagi".