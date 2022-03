Anche a Carignano allarme per le esche per topi rotte con il veleno sparso in strada

Continua - e si sposta - l'allarme per le esche per topi rotte, con il relativo spargimento di veleno per le strade. Se qualche giorno fa si contavano diversi episodi in Bassa Valbisagno, adesso si registrano nuovi casi a Carignano, come testimoniato da diverse immagini pubblicate sui gruppi Facebook di quartiere, in corso Mentana.

Nei giorni scorsi i casi si contavano soprattutto tra Marassi e San Fruttuoso, e il municipio aveva segnalato alla polizia locale il problema per intensificare i controlli e individuare gli eventuali responsabili.

Chi rompe le esche per topi, oltre a danneggiare i dispositivi, sparge il veleno per le strade, creando un pericolo per gli altri animali che possono ingerirlo, come cani e gatti, ma anche per i bambini che possono inavvertitamente entrare a contatto con la sostanza e poi mettersi le mani in bocca. Non solo, perché nelle zone in cui queste esche sono state divelte e spaccate è già stato riscontrato un aumento dei roditori.

Non è la prima volta che si verifica una situazione simile: nel settembre 2020 era stato denunciato un 29enne sorpreso in piazza Manzoni da alcuni abitanti della zona.

Le esche danneggiate si possono segnalare attraverso la piattaforma https://segnalazioni.comune.genova.it/