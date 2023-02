Doveva rimanere in casa di notte, invece esce più volte: 37enne arrestata

Nella notte tra domenica e lunedì, durante un servizio di ordine pubblico concentrato nel centro storico, i poliziotti del Commissariato centro hanno riconosciuto all’istante una persona che stava passava a piedi in via San Luca, nei pressi di piazza Banchi: la donna di 37 anni era infatti sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con la prescrizione di permanere in casa nelle ore notturne.

La 37enne, alla vista delle uniformi, ha immediatamente accelerato il passo per evitare un controllo che, avvenuto pochi istanti dopo ha confermato l’identità della donna e le relative misure a carico. Dal momento che l’inosservanza rilevata non costituiva un caso isolato, la donna è stata arrestata e accompagnata al suo domicilio in attesa del processo per direttissima.