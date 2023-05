Esaote: riduzione delle ore, lavoratrici delle pulizie in sciopero

Sciopero e presidio, lunedì 22 maggio 2023 ore 9.30, davanti all'Esaote per le undici lavoratrici dei multiservizi, che prestano la loro attività in appalto presso la grande azienda presente a Erzelli e a Multedo. Le lavoratrici dei multiservizi, che operano in Esaote attraverso l'impresa Moma, scendono in piazza dopo che è stata negata loro l'assemblea sindacale tra le mura aziendali e per protestare contro le loro condizioni di lavoro.

Lo scorso 16 maggio le addette hanno dovuto svolgere la loro assemblea sindacale all'aperto, per strada, per discutere del taglio delle ore e del loro salario. Le addette dei multiservizi si definiscono lavoratrici fantasma ma da 10, 20, 30 anni lavorano presso i siti dell'azienda committente, Esaote, prestando la loro opera per la pulizia degli ambienti di lavoro.

Tuttavia, andare avanti è sempre più difficile perché le lavoratrici sono costrette a subire il taglio delle ore: da cinque ore al giorno a due o poco più. La paga? 370 euro al mese. Ma le lavoratrici non si perdono d’animo e dichiarano sciopero per lunedì 22 maggio con tanto di volantinaggio davanti all'Esaote.

"Esaote deve prendere in carico questa situazione, come committente non può permettere che si continui a erodere un salario già basso - spiegano Gianna Fadda e Antonella Cozzolino, funzionarie sindacali Uiltrasporti Liguria -. Si torna indietro, si ritorna a prima del 20 maggio del 1970, quando lo Statuto dei Lavoratori non era ancora Legge e le assemblee non si potevano svolgere tra le mura aziendali: una vergogna!".