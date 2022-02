Maturità 2022, tornano gli scritti: studenti pronti allo sciopero

La Rete degli Studenti Medi è sul piede di guerra dopo le ordinanze, che definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. Agli esami di maturità tornano gli scritti. L'esame, che prenderà il via il 22 giugno 2022, sarà costituito da una prova scritta di italiano e da una seconda prova sulle discipline di indirizzo.

Una decisione ritenuta "inacettabile" dalla Rete degli studenti medi, che ha annunciato una mobilitazione nazionale per venerdì 4 febbraio. "Riempiremo le strade e le piazze di tutte le città di questo Paese fino a che il ministero non tornerà sui suoi passi" si legge in un post condiviso su Facebook dall'associazione studentesca. "Sull'esame - dicono gli studenti - non si tiene conto degli ultimi tre anni, così veniamo penalizzati da un esame senza senso".

Da qualche mese, infatti, le associazioni studentesche chiedevano un esame che fosse incentrato sulle singolarità dello studente, eliminando gli scritti e inserendo una tesina. "Siamo sconcertati da questa proposta - spiega Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi -. Il Ministero non convoca le associazioni studentesche da mesi. Ci aspettavamo, però, che venissero comunque prese in considerazione le nostre proposte e le richieste di una comunità larga e responsabile".

"Non siamo dei nullafacenti, ma abbiamo seri dubbi che il percorso formativo di uno studente si valuti in base a questa proposta di Esame di Stato. Vorremmo - conclude - che ci si concentrasse sul percorso personale di ogni studente, non su capacità acritiche. Gli scritti, specialmente la seconda prova, mettono in difficoltà chi ha vissuto la scuola a singhiozzi come negli ultimi tre anni. Se la bozza di esame sarà confermata, non possiamo escludere la mobilitazione nazionale".

Allo stato attuale l'esame di maturità 2022 prevede due prove scritte, non c'è più la tesina e l'esame sarà tutto in presenza: solo per il colloquio orale è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il domicilio (condizione che andrà, comunque, documentata).