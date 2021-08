Il Pci sul Partito Democratico “Tante bugie e tanta incoerenza“

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Nella nota della Segreteria si legge: “Il PD di Sestri Ponente non ci inganna, il vostro elettorato avrà memoria corta, ma noi no.” In merito alla campagna portata avanti dal Partito Democratico di Sestri Ponente contro la decisione di collocare un parcheggio per mezzi pesanti nell’area collinare Erzelli “In relazione alle vostre imbarazzanti uscite sull’area degli Erzelli ci teniamo a ricordare che fu la giunta del Partito Democratico della Sinistra, nel 1998 a cedere l’area collinare Erzelli al Gruppo Spinelli per 4 milioni di euro, il cui proprietario, Aldo Spinelli era consigliere comunale in appoggio alla giunta PDS. L’area venne rivenduta, dal Gruppo Spinelli, nel 2006 per circa 35 milioni di euro".

Il PCI rincara la dose con: “Le giunte comunali e regionali, del successivo PD, che si sono susseguite negli anni, hanno portato a contributi di oltre 126 milioni di euro di soldi pubblici in favore di aziende private e Università di Genova, per stanziarsi in un area poco “appetibile” come la suddetta collina. Senza contare le svariate centinaia di milioni che arrivarono dai Ministeri, ovviamente sotto i vostri governi e quelli del centrodestra, altrimenti si superano i 300 milioni di euro complessivi, di incentivi pubblici sempre a favore di privati”.

E chiude il comunicato con: “L’incoerenza del PD che oltre ad attaccare Bucci e un sistema volto alle privatizzazioni portato da loro, lamenta la mancanza di un piano per la costruzioni di una nuova struttura ospedaliera quando ormai da anni l’ospedale Antero Micone di Sestri Ponente è stato da loro progressivamente smantellato e privatizzato, fino a renderlo pressocchè inutile per i residenti del quartiere. Il Partito Democratico non si smentisce mai, la faccia della stessa medaglia, ora paladini dei Sestresi, “buon viso a cattivo gioco”, tante bugie, tante omissioni e tanta incoerenza”.