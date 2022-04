Erzelli, inaugurata una panchina azzurra dedicata ai bambini

Azzurra, come il colore simbolo dell'Unicef: è la panchina inaugurata stamattina, 5 aprile, davanti all'asilo 'Gli Elfi del Boschetto' del great Campus degli Erzelli, area del Municipio Medio Ponente molto frequentata e vissuta da bambini e giovani. L'iniziativa - ideata dall'assessorato alla Famiglia e relativi Diritti, dal Municipio VI Medio Ponente, dal comitato regionale Unicef Liguria e dall'asilo 'Gli Elfi del Boschetto' - intende fare riflettere e ribadire l'assoluta importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Alla cerimonia, svoltasi nell'area del grande parco scientifico e tecnologico di Genova, sono intervenuti l'assessore comunale alla famiglia e relativi diritti Lorenza Rosso, l'assessore alla cultura e ai servizi alla persona del Municipio VI Medio Ponente Maria Luisa Centofanti e il presidente del comitato regionale Unicef Liguria Franco Cirio.

Oltre a sottolineare la centralità dell'infanzia, l'installazione della panchina azzurra vuole essere un messaggio di ripartenza e simbolo di pace in un'epoca in cui milioni di bambini stanno affrontando le conseguenze della pandemia e delle guerre. Il nido d'infanzia 'Gli elfi del boschetto', aperto nel 2017 presso il Great Campus, si distingue per la metodologia Montessoriana, cuore pulsante del progetto educativo, e offre un servizio flessibile non solo per i dipendenti del Campus ma anche per i quartieri limitrofi.

Lorenza Rosso, assessore alla Famiglia e relativi diritti, è così intervenuta: "i bambini e gli adolescenti rappresentano il futuro del pianeta e la difesa dei loro diritti civili e sociali è un dovere imprescindibile per tutti. Ad oltre trentadue anni dalla sua approvazione, la Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia è un punto di riferimento e uno strumento essenziale per fare passi avanti. Da sempre la nostra città è molto sensibile alla tutela ed al rispetto dei minori e il Comune di Genova, anche attraverso la creazione dell'Agenzia per la Famiglia e l'istituzione della figura del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza, sta operando con grande impegno e professionalità ideando e attuando azioni di tutela, ascolto e sostegno".

Maria Luisa Centofanti, assessore alla cultura e ai servizi alla persona del Municipio VI Medio Ponente, aggiunge: "la panchina azzurra è una tappa del percorso iniziato anni fa dal nostro Municipio con Unicef. In un tempo che ci ha abituato a vedere i bambini vittime di azioni scellerate ci ricorda che invece devono essere protagonisti del nostro agire e riferimento per costruire anche una visione della nostra città".

"Il vero cambiamento si realizza dando vera centralità all'infanzia - afferma il presidente del comitato di Genova Unicef Franco Cirio -. Come recita la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che tutti abbiamo sottoscritto, in ogni azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata che riguardi l'infanzia e l'adolescenza l'interesse dei bambini deve prevalere su qualsiasi ordine di priorità. Con la speranza che questi principi diventino sempre più patrimonio del Great Campus, noi volontari Unicef ci impegniamo a dare il massimo contributo".

Presente alla cerimonia di inaugurazione anche la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi: "Oggi è una grande gioia perché nel Municipio Medio Ponente, municipio amico delle bambine e dei bambini, insieme all'asilo nido 'Gli elfi del Boschetto', un luogo d'eccellenza per Genova al Parco degli Erzelli, e con Unicef, si rilancia un messaggio in cui io credo profondamente: una città amica delle bambine e dei bambini è uno spazio bello e sano per i suoi cittadini, altrimenti è un fallimento per tutti, soprattutto per chi amministra".

"La pandemia e le conseguenti chiusure delle scuole e degli asili - prosegue la consigliera del Pd - hanno avuto importanti ripercussioni sui bambini, che si sono trovati senza un punto di riferimento e lontani da ogni tipo di socializzazione, fondamentale per la loro crescita. Oggi, la guerra in corso sta toccando da vicino i civili, in particolar modo famiglie, ragazzi e ragazze, bambini e bambine. I più piccoli sono le prime vittime di questa situazione".

"Il nostro compito - conclude Lodi - è proteggerli ma soprattutto tutelare i loro diritti, perché anche i bambini, come tutti noi, sono soggetti di diritto, come afferma la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e adottata in Italia con la legge n. 176 il 27 maggio del 1991. L'installazione della panchina azzurra è un bel messaggio di speranza e di ripartenza, oltre che di rispetto per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".