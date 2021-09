Erzelli: mensa a rischio, convocata assemblea

/ Via Erzelli

Martedì 28 settembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16 è prevista un'assemblea sindacale davanti al bar del Polo Tecnologico degli Erzelli.

L'assemblea è stata convocata dalla Filcams Cgil per affrontare pubblicamente la situazione delle mense aziendali e in particolare di quella del Polo Tecnologico. Grazie all'intervento sindacale l'azienda Alpi San Marco ha dovuto revocare la procedura di licenziamento collettivo, che risultava essere illegittima, ma questo non risolve il problema che di fatto viene rimandato a novembre.

La pandemia ha portato a un vertiginoso calo pasti e l'uso massiccio dello smart working non ha aiutato. La situazione di contesto nel quale questa mensa, che serve aziende come Siemens, Ericsson, Esaote e Liguria Digitale ed è anche aperta al pubblico, necessita di un intervento delle istituzioni a partire dal Comune di Genova, secondo la Filcams Cgil.