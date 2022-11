Officina a fuoco, pompieri al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro agli Erzelli per l'incendio di una baracca adibita a officina distrutta dalle fiamme, l'intervento è inziato intorno alle ore 6:30 di domenica 6 novembre 2022.

Ancora da accertare le cause del rogo, la centrale operativa ha spiegato che l'incendio vero e proprio è stato spento intorno alle ore 7:30, ma sono ancora in corso le operazioni per bonifica e messa in sicurezza dell'area.

Non si registrano feriti o intossicati.