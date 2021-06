Derubato mentre va al lavoro in bici, insegue il ladro e lo fa arrestare

Il ragazzo, 23enne di origini marocchine, è stato arrestato per furto con strappo, denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e trasferito nelle camere di sicurezza

Insieme a un complice, ha fermato un uomo che si stava recando al lavoro in bicicletta e, fingendo di chiedere un'informazione, gli ha strappato la collanina d'oro dal collo. È successo intorno alle 3.30 di giovedì 10 giugno 2021 in via Erzelli.

I due malviventi sono fuggiti in direzioni opposte e il derubato si è messo all'inseguimento di uno dei due, un 23enne, riuscendo nel contempo a chiamare il 112. Sempre in collegamento con la sala operativa, la vittima non ha mai perso di vista il fuggitivo, che è stato infine individuato e bloccato da una volante in via dell'Acciaio.

Il ragazzo, 23enne di origini marocchine, è stato arrestato per furto con strappo, denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. La collanina d'oro non è stata trovata.

Sono in corso indagini per l'identificazione del complice.