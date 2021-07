Nuovo autoparco agli Erzelli, polemiche in consiglio comunale

Da oggi, mercoledì 21 luglio 2021, il Comune di Genova potrà utilizzare un'area del parco scientifico tecnologico di Erzelli quale deposito/parcheggio di furgoni e mezzi pesanti. Ieri pomeriggio il consiglio comunale ha approvato con 24 voti favorevoli e 16 contrari (M5s, Pd, Iv, Lista Crivello, Chiamami Genova) lo schema di convenzione finalizzato a consentire l'uso temporaneo dell'area.

Respinta con 16 voti favorevoli e 24 contrari la richiesta di sospensiva della pratica. L'area, di proprietà di Ght, passa così nelle mani del Comune per un anno in comodato d'uso. "Alla scadenza del 21/7/2022 o di eventuali successive proroghe o rinnovi - si legge nel contratto -, il Comune di Genova dovrà riconsegnare l'Area a Ght nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, previa esecuzione, a propria cura e spese, di tutti i ripristini eventualmente necessari in conseguenza di deterioramenti determinati dall'uso".

Forti critiche sono arrivate dall'opposizione. "Prima ancora che il Consiglio Comunale esaminasse la delibera - scrive sui social il consigliere del Pd Alessandro Terrile -, ad Erzelli erano iniziati i lavori per insediare un autoparco per mezzi pesanti nell'area di Ght che dovrebbe ospitare il nuovo Ospedale del Ponente. Senza alcuna visione, tradendo la vocazione del Parco scientifico e tecnologico, il Consiglio Comunale ha deciso di riportare i container agli Erzelli, dove saranno realizzati 58 stalli di parcheggio per tir".

"Invece di pianificare con Autorità Portuale la mobilità dei mezzi pesanti - prosegue Terrile -, invece di chiedere che siano rispettate le scelte già effettuate, il Comune continua ad allestire e smantellare parcheggi temporanei, con continuo spreco di denaro pubblico, che riteniamo possa integrare un danno erariale".

"Dopo via Sardorella, Erzelli è il secondo parcheggio temporaneo allestito in poco più di un anno dal Comune. Quello che doveva essere il fiore all’occhiello della Genova Smart, con polo tecnologico e parco, diventa un parcheggio per tir - conclude Terrile -. Abbiamo votato contro una scelta miope e contraddittoria, che non incontra il favore neppure degli autotrasportatori. Una scelta al ribasso, tutta rivolta al passato, che in una sola mossa spazza via il futuro tecnologico della città e la promessa del nuovo Ospedale".