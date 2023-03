Eros Coppola, il 30enne morto nel parco di Portofino: il cordoglio e le nuove limitazioni per quel sentiero

Il giorno prima. Proprio sabato il consiglio di amministrazione del parco regionale di Portofino aveva deciso che avrebbe applicato alcune restrizioni per migliorare la sicurezza nel tratto in cui, ieri, è mancato il 30enne Eros Coppola, precipitato per 50 metri da un dirupo nella zona del passo del Bacio (qui il video). Uno dei punti più panoramici e suggestivi, ma anche dei più difficili in cui, negli anni, non sono mancati gli incidenti anche perché si tratta di un sentiero lungo e complicato quasi interamente sotto il sole cocente: le nuove regole, come scrive Ansa, sono le stesse previste per la fruizione della via dei Tubi, ferrata dove si possono fare escursioni solo se si è autorizzati dall'ente parco, con in più l'attività di vigilanza dei guardiaparco e gli assistenti. Era da febbraio che si parlava di cambiare le norme per il passo del Bacio.

Nel frattempo la città si stringe intorno al dolore dei famigliari di Eros Coppola, 30enne nato a Busalla e residente a Pontedecimo con la passione per le gite all'aria aperta. A iniziare da Aster, per cui il giovane lavorava: "Non sembra possibile che tu non ci sia più. Ciao, Eros" ha scritto il personale dell'azienda su Facebook.

"Era un dipendente di Aster il giovane Eros Coppola morto oggi in un terribile incidente sul Monte di Portofino. Questa sera, mentre lo ringraziamo per il suo esempio e per il suo lavoro (era apprezzato da tutti), ci stringiamo con immensa partecipazione e affetto ai suoi familiari, ai suoi colleghi e all'azienda tutta" è il commento del vicesindaco Pietro Piciocchi. "Una preghiera per Eros Coppola - dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - il giovane escursionista, elettricista nato a Busalla e residente da tempo a Genova, precipitato perdendo la vita". "Tutta la Liguria si stringe in un grande abbraccio alla sua famiglia" è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.