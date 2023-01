Spaccio di eroina, 50enne in manette

Nella serata di martedì 10 gennaio 2023 i carabinieri della compagnia di Chiavari hanno arrestato un italiano di 50 anni, residente in città, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose dosi di eroina pronte per la vendita.

L’arrestato è stato portato nella propria abitazione dove dovrà rimanere in regime di arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo

che si svolgerà mercoledì 11 gennaio 2023 presso il tribunale di Genova.