Ericsson, incontro per scongiurare i 36 esuberi previsti a Genova

Martedì 6 giugno 2023 in Regione si è svolto l'incontro per la vertenza Ericsson. Nel mese di maggio è arrivata la notizia dell'ennesima procedura di licenziamento collettivo con 134 esuberi a livello nazionale, di cui 6 dirigenti e 30 impiegati a livello genovese e da qui la richiesta di incontro urgente che Slc Cgil ha inviato a Regione e Comune.

Per il sindacato erano presenti il segretario generale Slc Cgil Genova, Fabio Allegretti, e i delegati sindacali, per la Regione gli assessori Benveduti e Sartori, per il Comune di Genova l'assessore Mascia.

Le istituzioni hanno convenuto sull'importanza del sito produttivo e sulla necessità di salvaguardare le professionalità che vi operano. Regione e Comune si sono impegnati a incontrare l'azienda, alla quale sarà chiesto di non disinvestire sul sito genovese e di tutelare l'occupazione.

Dal punto di vista sindacale il prossimo appuntamento sarà il prossimo 9 giugno a Roma dove è convocato un incontro nazionale tra sindacato e azienda. "Credo sia surreale che, in un momento storico in cui le aziende hanno interesse a sviluppare il potenziamento delle telecomunicazioni e investire sulle proprie risorse professionali, si lascino a casa dei dipendenti", ha concluso Allegretti.

"Proprio ieri a livello nazionale - ricorda Slc Cgil Genova - si è svolto lo sciopero generale del settore delle telecomunicazioni perché è impensabile che proprio questo comparto che ha raggiunto un livello di importanza strategico per l'economia e la vita delle persone e che continua a proiettarsi nel futuro, manchi di serie politiche industriali che ne salvaguardino l'integrità e con essa l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori".

"Genova e la Liguria devono mantenere occupazione qualificata in un settore altamente strategico, come quello delle telecomunicazioni, che invece richiede investimenti per la crescita di maggiori figure professionali - affermano congiuntamente gli assessori Benveduti, Sartori e Mascia -. Facciamo pertanto nostre le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori e, nel rispetto delle attribuzioni di Regione e Comune, chiederemo un incontro già nei prossimi giorni al management di Ericsson Italia per far luce sulle motivazioni che hanno portato la multinazionale a tale decisione".