Equa rappresentanza femminile negli eventi, ok unanime in Regione

Garantire un'equa rappresentanza femminile in occasione degli eventi che si svolgono in Liguria, soprattutto laddove è coinvolta la Regione. È quanto si propone la mozione 47, presentata da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta dai colleghi del gruppo, approvata all'unanimità in consiglio regionale nella seduta pomeridiana di martedì 19 aprile.

Il documento impegna la giunta ad aderire ai principi ispiratori e alle buone pratiche del manifesto 'Equal Panel' promosso dall'associazione Ewmd Italia (European Women’s Management Development Network) per l'equilibrio di genere nei panel di conferenze, seminari, tavoli, comitati ed eventi, per assicurare che l'organizzazione di eventi pubblici in cui è coinvolta la Regione, come la concessione di sostegni e patrocini ad iniziative, si svolgano nel rispetto di una equa rappresentanza femminile.

Inoltre la mozione impegna la giunta a promuovere queste buone prassi anche nell'ambito degli enti regionali, le aziende regionali, le società e altri enti privati a partecipazione regionale.