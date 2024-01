Manda la convivente all'ospedale, poi torna per distruggerle casa

Aveva annunciato la volontà di vendicarsi e ha mantenuto fede alle sue promesse. Lasciato dalla fidanzata, aveva minacciato di distruggerle la casa e qualche danno era già riuscito a farlo.

Nella serata di sabato 20 gennaio 2024 si è presentato alla porta dell'abitazione in zona centro e ha tentato di entrare con le chiavi in suo possesso, visto che fino a due giorni prima i due convivevano. Il trambusto nel palazzo ha attirato l'attenzione di alcuni vicini, che hanno chiamato la polizia.

Una volta sul posto gli agenti si sono sincerati delle condizioni della ragazza, quindi hanno cercato di capire cosa fosse successo. La donna ha raccontato di avere denunciato l'ex convivente due giorni prima dopo che questi l'aveva aggredita con violenza, costringendola a fuggire di casa in fretta e furia, senza nemmeno documenti e smartphone.

La vittima si era quindi recata prima al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, poi, una volta dimessa, dai carabinieri per sporgere denuncia. Alla luce di quanto accaduto, il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata violazione di domicilio.