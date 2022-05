Centomila genovesi in festa per l'Entierro de la Sardina

L'Entierro de la Sardina ha portato in piazza, secondo i dati forniti dal Comune, oltre 100mila persone nel centro di Genova nel corso dell'intera giornata di sabato 21 maggio 2022. Musica, colori, allegria e doni per grandi e piccini in una festa popolare che ha conquistato i genovesi con circa 700 figuranti, tra spagnoli e italiani, che hanno animato il corteo. L'evento si è svolto per la prima volta nella nostra città per celebrare il gemellaggio con la città di Murcia, nato nel 2018.

In mattinata si è snodato tra piazza Corvetto e Caricamento conquistando grandi e piccini con coreografie, balli e carri allegorici, all'arrivo la degustazione della paella, piatto tipico spagnolo offerto gratuitamente dalla città di Murcia e cotta in enormi padelle.

Alla sera lo show si è ripetuto tra piazza della Vittoria e piazza De Ferrari. Al termine della sfilata notturna, in cui dai carri dedicati alle divinità dell'Olimpo venivano lanciati migliaia di regali ai partecipanti, è andato in scena l'atto finale della festa: il falò di un'enorne sardina di cartapesta e lo spettacolo pirotecnico e musicale.

Cos'è l'Entierro de la Sardina

L’Entierro, ovvero il Funerale della sardina, è una sfilata popolare che generalmente conclude il Carnevale e nasce nel 1850 da un gruppo di studenti universitari i quali, per festeggiare la fine del periodo quaresimale, avevano organizzato il ‘funerale’, con tanto di falò per bruciare la sardina, simbolo del digiuno e dell’astinenza. A organizzare la parata di Murcia, sono una trentina di gruppi di sardineros, associazioni che si occupano dell’animazione della città nei giorni precedenti alle parate.

"Una notte magica - ha commentato il presidente della Regione Liguria in piazza - il sorriso, la voglia di stare insieme e conoscere nuovi amici come questa sera sono la forza di questa città e di questa regione e sono una forza invincibile. Ci vediamo a Murcia l'anno prossimo. Tornare in piazza, dopo due anni di pandemia, è ancora più bello perché segna la ripartenza e una libertà nuovamente conquistata. Inoltre abbiamo ottime notizie sulla stagione turistica, iniziata in anticipo, con una stima di presenze in aumento del 10% rispetto all’anno scorso. Una primavera che è partita nel migliore dei modi confermando la nostra regione come una delle mete più gettonate dagli italiani e con gli stranieri che stanno ritornando in massa, alla ricerca di luoghi non convenzionali, come è il nostro territorio, sempre più attrattivo, grazie anche a iniziative di promozione come quella odierna".