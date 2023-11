Sampdoria, tifosi in lutto: addio a Enrico Pruzzo

Tifoseria della Sampdoria in lutto per la morte di Enrico Pruzzo, noto sostenitore blucerchiato scomparso il 31 ottobre dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno sabato 4 novembre alle ore 10 nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Sampierdarena. Il Rosario venerdì 3 novembre alle 17,30 alla camera mortuaria dell'ospedale Villa Scassi.

Social invasi dai messaggi di cordoglio dei tifosi. Il presidente della Federclubs Emanuele Vassallo ha scritto: "Quest’estate, mentre lottava con la malattia che lo ha portato via, ha trovato tempo e voglia di sbattersi per donare un abbonamento a un ragazzino che non poteva permetterselo, in memoria di un altro ragazzo a cui non ha smesso mai di pensare. La Sampdoria nel cuore, gesti belli e spontanei: ciao Enrico".

Anche l'ex presidente Enrico Mantovani ha affidato ai social un ricordo personale, pubblicando una lettera scritta dal padre Paolo e diretta proprio a Enrico Pruzzo: "Ciao Enrico, ci sarebbe davvero troppo da scrivere ma quando una persona la ricordi principalmente per quanto ti stia sempre stata accanto ma specialmente nei momenti brutti, allora significa che vicino avevi un vero amico. Includo l’immagine del biglietto di mio padre perché il solo fatto che ti abbia scritto come la tua lettera fosse “troppo bella” è qualcosa di veramente speciale così come il ringraziamento ripetuto per ben tre volte! E non sottovaluterei neanche la descrizione di 'bel ragazzo'. Per me un ricordo su tutti: primo giorno campagna abbonamenti 2000-01 dopo la mia retrocessione. Era già tardi m uscendo dalla sede tu mi venisti incontro mostrandomi l’abbonamento numero uno per quella stagione. Non so da quanto tempo mi stessi aspettando; sicuramente qualche ora. Li ho capito come tu ci saresti sempre stato e così fu. Mancherai tantissimo a tutti quelli che hanno avuto l’enorme fortuna di conoscerti. Ti abbraccio fortissimo".

Il Sampdoria Club Gloriano Mugnaini: "Bruttissima notizia, ci ha lasciati troppo presto Enrico Pruzzo un grande tifoso blucerchiato oltre che un caro amico. Un abbraccio affettuoso alla moglie Fulvia alla quale esprime la propria vicinanza il Sampdoria Club Gloriano Mugnaini con le più sentite condoglianze. Ciao Enrico, riposa in pace".