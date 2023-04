Tragedia in montagna, scalatore genovese muore cadendo

Tragedia in montagna a Caprie, in provincia di Torino, dove uno scalatore genovese, Enrico Casella, è morto precipitando sulle pendici della Rocca Sella, percorrendo la Via Accademica. La vittima era nata a Genova nel 1968 ed era un ingegnere informatico.

L'allarme - come spiega TorinoToday - è stato lanciato dai compagni di cordata che lo hanno visto cadere per circa sei metri, arrestando la caduta dalla corda di progressione. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e le squadre a terra del Soccorso Alpino. In prima battuta è stata sbarcata al verricello l'equipe dell'elisoccorso che ha immediatamente iniziato a stabilizzare l'uomo con manovre di rianimazione cardio polmonare e l'imbarellamento per il recupero a bordo dell'elicottero.

Quando l'uomo è stato caricato a bordo dell'eliambulanza, l'equipe ha proseguito le manovre di rianimazione per cui si è deciso di atterrare in un prato a Caprie per continuare le operazioni. Purtroppo il medico ha dovuto constatare il decesso dell'uomo, provocato presumibilmente dal politrauma riscontrato nella caduta.

La salma è stata affidata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria, mentre l'eliambulanza ha recuperato i soccorritori e i compagni di cordata dell'uomo per rientrare in base.