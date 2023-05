"Abbiamo bisogno di voi": all'Enpa scarseggiano fieno, giornali e garze

"Abbiamo bisogno di voi!". Questo l'appello, lanciato da Enpa Genova sulla sua pagina Facebook. "L'alta stagione è ormai arrivata al Cras - scrive l'organizzazione - e, in questi mesi dell'anno più che mai, il vostro supporto può diventare fondamentale. Alcune risorse sono essenziali per la riuscita del nostro lavoro: gli animali hanno bisogno di cure e di pulizie quotidiane, ma ci è impossibile portarle a termine senza l'utilizzo costante di mezzi come fieno, giornali e garze".

"Proprio a causa delle grandi quantità consumate ogni giorno - spiega Enpa Genova -, al momento fieno, giornali e garze stanno iniziando a scarseggiare presso il nostro centro. Per questo chiediamo il vostro aiuto! Se qualcuno tra di voi avesse piacere a donarci fieno e giornali (quotidiani) in qualsiasi quantità, potrà recarsi presso la nostra sede in via Lastrico a Campomorone. Ci troverete lì a partire dalle 9".

"Per chi fosse interessato a fornirci delle garze - conclude Enpa -, le potrete acquistare direttamente dalla nostra wishlist. Grazie in anticipo a chiunque deciderà di sostenerci anche in questo modo. Gli animali vi ringraziano. Link alla nostra wishlist amazon.it/hz/wishlist/ls/UIE41KW12TW70.