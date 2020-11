Rarissimo barbagianni salvato dall'Enpa ritorna in natura

«Finalmente il nostro barbagianni si é ripreso la libertá!». La gioia dei veterinari dell'Enpa arriva con un post sulla loro pagina Facebook: «Abbiamo riportato il rapace nella zona in cui era stato rinvenuto, magro e debole, un paio di settimane fa». Un ritrovamento davvero raro per questa specie: «Lui ci ha deliziato con un volo deciso e vigoroso, ma allo stesso tempo elegante e silenzioso, costeggiando una fila di alberi per poi infilarsi in un bosco e venire inghiottito dal buio e dalla notte».

Dopo le cure ricevute dagli esperti di animali selvatici, il barbagianni è tornato nel suo contesto naturale.

«Adesso potrá continuare la sua vita proprio dove l'aveva interrotta. Per noi é stata un'emozione unica scoprire che ci sono ancora dei barbagianni nella nostra cittá, poter contribuire alla tutela anche di un solo prezioso esemplare é stata una gioia e un privilegio».