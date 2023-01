L'appello dell'Enpa: "Non date da mangiare agli animali selvatici"

Enpa Genova ha lanciato un appello attraverso i propri canali social ricordando che agli animali selvatici non va mai dato cibo perché questo potrebbe provocare gravi intossicazioni e, nei casi peggiori, portare anche alla morte.

L'Ente nazionale protezione animali racconta il caso del primo ingresso dell'anno nel centro genovese, una volpe: "Si tratta di una femmina adulta che arriva da Acqui Terme e vagava in un giardino in evidente stato confusionale, con apparenti problemi neurologici. Dal momento del suo arrivo è esanime, in stato di incoscienza e sotto fluidi. Il sospetto dei veterinari è che sia rimasta gravemente intossicata dopo aver mangiato un boccone sparso di proposito o, in alternativa, dopo aver consumato cibo 'umano' che ha avuto effetti nocivi sulla sua salute. Siamo in attesa di risultati da ulteriori analisi, ma per ora la volpe versa in condizioni critiche"

"A prescindere dai referti che verranno - prosegue l'Enpa - non perdiamo occasione di ribadire che alle volpi (e agli altri animali selvatici) non va assolutamente elargito cibo: un gesto apparentemente generoso può significare grossi guai per l'animale in questione, sia che si tratti di effetti nefasti sul suo comportamento o sia che si tratti di effetti diretti del cibo, non adatto a questi animali, che può provocare intossicazioni anche gravi".