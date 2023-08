Inaugurata l’emettitrice Amt nel centro di Camogli

Da ieri, alla fermata di via Cuneo, in prossimità della stazione ferroviaria, è presente una nuova emettitrice automatica per l’acquisto di biglietti Amt.

Un servizio tanto atteso dalla cittadinanza e molto utile anche ai turisti che in questi mesi affollano la località marinara, che consentirà un più facile accesso al trasporto pubblico.

Alla fermata più frequentata di Camogli infatti, è ora possibile acquistare i titoli di viaggio validi sulla rete provinciale di Amt, sia gli ordinari (tariffe A, B e C) sia gli abbonamenti di libera circolazione, giornalieri, settimanali e mensili, oltre al gettonatissimo biglietto della linea 782.

L’emettitrice automatica va ad aggiungersi a quella già esistente a Ruta di Camogli, ampliando così l’offerta dei titoli di viaggio di Amt a disposizione di turisti e residenti.

Grazie alle collaborazioni con le amministrazioni del territorio metropolitano, Amt cerca sempre nuove sinergie, cercando di rispondere al meglio alle richieste della collettività.