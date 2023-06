Emergenza cinghiali, le proposte degli animalisti al Comune

Continua a tenere banco a Genova l'emergenza cinghiali. Nelle ultime settimane (e negli ultimi mesi) sono stati tanti gli episodi di cronaca legati alla presenza degli ungulati sulle strade della città. Nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlioletto di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Giovedì 8 giugno , invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio. Recentemente sono anche finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.

Lettera al sindaco Bucci

Gli Animalisti Genovesi e Gaia Animali e Ambiente hanno scritto una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci, ad Amiu e ad assessori e uffici competenti, proponendo alcune possibili soluzioni incruente "al fine di ridurre o meglio bloccare gli interventi cruenti nei confronti di questi animali" e ricordando "la sentenza del Tar del 2017 che recita che gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale e comunque ogni intervento cruento, dovrebbe essere anticipato da una serie di operazioni ecologiche di prevenzione".

"La presenza degli ungulati in città - scrivono le associazioni animaliste - è una realtà da più di un decennio eppure le politiche di contenimento attraverso gli abbattimenti, dopo cattura e trasporto fuori dal contesto urbano, seppure intensi nonostante alcune erronee notizie circolate, non hanno portato alla risoluzione del problema e sono rischiose dal punto di vista del contenimento della Peste suina africana".

Recinzioni e 'cattle guards'

"A nostro parere - proseguono gli animalisti - occorre intervenire concretamente sulla base di tutte le linee guida che trattano la materia, oltre che dalle indicazioni di etologi e zoologi quali i professori Francesco De Giorgio e Andrea Mazzatenta, nei seguenti modi. Individuazione, nelle aree più a rischio di ingresso dei cinghiali su strade urbane, di tutti i varchi aperti e chiuderli con reti elettrosaldate ancorate a terra o rimovibili (dipende dalle situazioni) con periodico monitoraggio. Sono noti alcuni punti del torrente Geirato, del torrente Sturla, i confini del Righi e di altre zone collinari con la città, prendendo esempio dall’intervento effettuato con successo nella zona collinare di Pegli su indicazioni del professor Andrea Marsan. Sarebbe poi utile valutare l’installazione, in alcuni punti di passaggio particolari, di nuovi sistemi di dissuasione chiamati 'cattle guards', utilizzati all’estero da tempo e recentemente adottati alle Cinque Terre e poi proteggere i cassonetti dei rifiuti installando al più presto contenitori antiribaltamento o mettendo in sicurezza quelli esistenti".

Campagne di sensibilizzazione e controlli

Secondo gli Animalisti Genovesi e Gaia Animali e Ambiente è poi necessaria una campagna di informazione capillare per sensibilizzare le persone che nutrire gli animali selvatici fa loro perdere i naturali istinti, finendo così per vivere in condizioni disagiate in un contesto urbano dopo aver perso il timore per l’uomo. Viene poi proposto un incremento della vigilanza e delle sanzioni a chi getta cibo o semplicemente rifiuti fuori dai cassonetti o nei torrenti: "Soprattutto in questo periodo estivo - aggiungono - è necessario monitorare che sulle spiagge non venga assolutamente abbandonato cibo".

Infine concludono: "Bisogna accettare l’idea di coesistenza con questi animali, e anche con altri selvatici, sviluppando diffuse campagne di corretta informazione etologica verso i cittadini, anche con incontri pubblici, in modo che sappiano come comportarsi nel caso ne incontrino, con il fondamentale contributo di etologi e zoologi , con il supporto di associazioni animaliste, di volontarie e volontari che abbiano esperienza sulla convivenza con gli animali selvatici. Come già sono in corso in Val Bisagno, per iniziativa di privati di cittadini volontari, a cura dell’etologo Francesco De Giorgio. Chiediamo che il Comune si impegni a prendere contatto con la Regione Liguria e l’Istituto zooprofilattico sperimentale perché chiedano lo stanziamento di adeguati fondi al Ministero della salute per la sperimentazione sul campo, anche in Liguria, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, così come già richiesto con approfondita proposta dall’associazione GAIA Animali e Ambiente in una recente audizione in Commissione regionale".