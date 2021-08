Emergenza caldo, attivati numero verde per anziani e rete dei custodi sociali

Sono oltre 130 i custodi sociali attivi per l'emergenza caldo in Liguria.

A questi si affianca la rete di volontariato del Terzo Settore per rispondere alle esigenze segnalate e filtrate al call center gratuito dedicato agli anziani.

È articolato il sistema messo in campo in questo 2021 da Regione Liguria con uno stanziamento complessivo di 2,3 milioni di euro. I cittadini over 65 o le persone con fragilità possono rivolgersi al numero verde gratuito 800 593 235 operativo dalle 8 alle 20, tutti i giorni dell’anno, per richiedere un servizio di consegna della spesa o dei farmaci, per informazioni o per segnalare difficoltà o altre necessità. I servizi sono possibili grazie a un accordo con il Forum del Terzo Settore regionale che ha potenziato il call center e lo ha raccordato con il servizio dei custodi sociali.

"La rete di associazioni attive sul territorio ligure che coordinano il call center e che fanno parte del Patto di Sussidiarietà per gli anziani siglato in primavera - spiega l'assessore regionale alle politiche sociali Ilaria Cavo - porta a mobilitare su tutto il territorio ligure complessivamente 200 associazioni. Le attività di assistenza quotidiana si affiancano a quelle di socialità diffusa. I custodi sociali hanno già in carico circa mille anziani ed è stata data loro disponibilità di potenziamento laddove si verifichino criticità intercettate anche dal call center. Si tratta di una progettualità che permette di aiutare concretamente una fascia di popolazione molto esposta svolgendo commissioni o più semplicemente un'attività di dialogo e supporto telefonico".