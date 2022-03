A Genova ci sarà via o piazza Emanuela Loi

Nella giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo, il Comune di Genova decide d'intitolare una strada o una piazza a Emanuela Loi, tra i componenti della scorta del giudice Paolo Borsellino e uccisa nella strage di via D'Amelio per mano della mafia.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità la mozione presentata da Cristina Lodi (Pd) - prima firmataria - e Maria Tini (M5S), per onorare la memoria di una tra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte e la prima agente donna della polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Il 5 agosto 1992 a Emanuela Lodi è stata conferita la Medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita.

"Da anni - dichiara Cristina Lodi - la sorella Maria Claudia tiene vivo il suo ricordo insieme all'associazione Libera e da tempo il Comitato per gli Immigrati contro ogni forma di discriminazione, attraverso la su presidentessa Aleksandra Matikj, conduce una campagna di sensibilizzazione affinché attraverso l'intitolazione di una via o una piazza venga ricordata anche a Genova".

"Ad Emanuela Loi - ricorda Lodi - sono state intitolate scuole a Genova, Sestu, Nettuno, Carbonia, Cefalù, Bagheria, Carini, Roma, Palermo e Mediglia. Inoltre, le sono state dedicate vie e piazze in più di quaranta comuni italiani tra cui Milano, un parco a Ceranova (Pv), Sassari, Quattro Castella, Terni, Savigliano, Vimodrone, Lodi, Pisa, Rivoli e Bari, un ponte a Monserrato (Sp) e un anfiteatro sul lungomare Falcone e Borsellino a Lamezia Terme. E presto a questa lista - conclude - potrà aggiungersi anche la nostra città, un risultato che accogliamo con molta emozione specie in un momento delicato come quello che stiamo vivendo".