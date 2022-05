Rapine con strappo delle catenine al festival musicale Elrow

Tre rapine con scippo della catenina sono state denunciate ai carabinieri dopo la notte di Elrow, conosciuto festival musicale con dj e artisti circensi che si è tenuto domenica dalle 12 fino a notte alla Fiera a cui hanno partecipato circa 3500 persone.

Gli inquirenti in queste ore stanno ricostruendo i fatti, sono sulle tracce di uno dei responsabili e si pensa che possano esserci stati diversi altri casi al di là delle denunce presentate alle forze dell'ordine.

I malviventi si sono introdotti sotto la tensostruttura della Fiera dove era in corso l'evento, per rapinare gli spettatori: dalle 19 i primi interventi dei carabinieri. Lo spettacolo non è stato interrotto, ma ci sono stati momenti di agitazione non solo per le rapine ma anche per qualche malessere, essendo stato l'evento partecipatissimo. Sul posto un medico e un infermiere e varie ambulanze fisse per assistere diversi ragazzi.

Diverse anche le lamentele social di alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di partecipanti alla festa che andavano a fare i loro bisogni tra le auto parcheggiate e il rumore anche dopo la mezzanotte di un giorno feriale.