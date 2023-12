Oncologa del San Martino si aggiudica un prestigioso premio nazionale

La dottoressa Elisa Zanardi dell'ospedale San Martino di Genova è tra i cinque vincitori del premio assegnato dall'associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Si tratta di un riconoscimento assegnato ai migliori lavori orientati allo sviluppo di soluzioni clinico-assistenziali volte alla gestione multidisciplinare dei pazienti con tumori uroteliali.

All'oncologa sono arrivati anche i complimenti via social dell'ospedale, che spiega: "L'obiettivo del progetto è valutare, nei pazienti affetti da tumore della vescica muscolo infiltrante e quindi candidati a trattamento chemioterapico, il ruolo di esami quali risonanza magnetica e Pet, per capire se attraverso l'imaging è possibile identificare il grado di risposta al trattamento, nell’ottica di proseguire con la terapia nei pazienti che ne beneficiano e sospenderla in quelli che invece non ottengono risposta".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp