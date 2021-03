In ricordo di Elisa, raccolti oltre 6mila euro per la Gigi Ghirotti

I compagni di corso della Scuola di specializzazione in anestesia dell’ospedale San Martino di Genova avevano lanciato una raccolta fondi in memoria di Elisa Martina Enrile, giovane anestesista di Genova scomparsa a 31 anni durante un’escursione su un sentiero di Mezzanego

In soli due giorni sono stati raccolti oltre 6mila euro in memoria di Elisa Martina Enrile, giovane anestesista di Genova, scomparsa prematuramente, a 31 anni, dopo essere caduta in un burrone durante un’escursione su un sentiero di Mezzanego, nella mattinata di giovedì 25 marzo i funerali nella basilica di Santa Maria Assunta di Carignano.

I suoi compagni di corso della Scuola di specializzazione in anestesia, dell’ospedale San Martino di Genova, hanno lanciato una raccolta fondi da destinare all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus.

«Ciò che stava più a cuore ad Elisa era la dignità delle persone nel dolore, sia esso fisico o mentale - scrive su GoFundMe Martina Fiorito, amica e compagna di studi di Elisa - la sua attenzione costante e sensibile era volta a cogliere dettagli apparentemente piccoli, ma che avevano un grande impatto sulla qualità della vita di chi è malato e di chi gli è vicino. Per questo, abbiamo scelto di destinare i fondi di questa raccolta all'Associazione Gigi Ghirotti Onlus»

La campagna in due giorni è stata condivisa oltre 600 volte sui social media. I donatori che hanno permesso di aver quasi raggiunto l’obiettivo di 10mila euro sono stati circa 135.

«Il legame che ci unisce sarà la spinta per trasformare ogni nostro gesto, parola e decisione in qualcosa che è anche di Elisa - scrive l’amica sulla pagina - per continuare a camminare insieme verso un futuro che doveva essere anche suo».

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/il-cammino-con-eli