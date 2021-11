Allarme corrosione per un pilone dell’elicoidale: stop al transito dei tir

Le condizioni di un pilone sull'elicoidale hanno spinto la polizia locale a chiudere il transito ai mezzi pesanti. La decisione è avvenuta questa notte in previsione delle indagini sulla struttura in programma nei prossimi giorni.

Si tratta dell'incrocio che permette di accedere sia sulla Sopraelevata sia in via Cantore, via Albertazzi, lungomare Canepa e sulla rampa per il casello autostradale di Genova Ovest.

Proprio sulla rampa è stato vietato il transito ai mezzi pesanti, in una riunione in corso questa mattina saranno decise altre eventuali limitazioni al traffico.

"Nessun allarme", rassicura l'assessore Piciocchi. "Nei giorni prossimi sono previste delle verifiche ad un pilone nel raccordo tra l’elicoidale e il casello di Genova Ovest, prima della rampa di via Cantore e quindi la polizia locale ha limitato per il momento il traffico di mezzi pesanti in attesa di compiere le dovute indagini".