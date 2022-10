Materiale dei seggi abbandonato a una settimana dalle elezioni: "Ci sono dati sensibili"

Le elezioni politiche sono passate da ormai una settimana ma nel weekend all'ingresso della scuola primaria Ada Negri a Pegli (nel parco di Villa Rosa), c'erano ancora i contenitori di servizio della scuola colmi di materiale di risulta dei seggi: fogli di verbali non utilizzati, elenchi di elettori, buste non compilate e così via. La scena non è passata inosservata agli occhi dei cittadini che hanno inviato a GenovaToday alcune immagini, e nemmeno a quelli di Claudio Chiarotti, ex presidente del Municipio Ponente e ora capogruppo di minoranza, che ha definito il tutto "uno spettacolo indegno". A questo proposito, verranno presentate interrogazioni in Comune e in Municipio per chiedere i motivi di questa situazione.

"Mi chiedo come sia stato possibile che chi è preposto all'organizzazione dei seggi elettorali e di conseguenza alla loro dismissione, abbia consentito una situazione del genere - ha fatto notare Chiarotti -. Dopo quanto successo ai seggi tre mesi or sono, un’altra pagina non certo edificante per la nostra città proprio nelle procedure che dovrebbero garantire il massimo della trasparenza e della serietà".

Cos'è che non ha funzionato? "Presidenza nei seggi - continua Chiarotti - smaltimento rifiuti e più in generale la dismissione dei seggi. Ritengo che quanto successo sia sconcertante, proprio per questo chiederemo lumi".