L'ultimo saluto a Edo, morto durante una festa in casa di amici

"Daria, Enrico e Agnese ti vedono da lontano Edo correre con il tuo sorriso e la tua gioia e ti stringono qui fortissimo". Così si legge nel necrologio che la famiglia del 15enne, morto sabato scorso durante una festa a casa di amici.

Il funerale di Edoardo Addezio, studente del liceo Cassini, verrà celebrato sabato 1 aprile alle ore 10.30 nella chiesa Padre Santo dei Frati Cappuccini di via Bertani. Al termine della funzione il feretro verrà tumulato nel cimitero di Sestri Ponente.

Per avere elementi più precisi per ricostruire le cause del decesso occorrerà aspettare fino a 60 giorni. Il medico legale Davide Bedocchi che ha eseguito l'autopsia non ha rilevato ferite evidenti o lesioni, ma si attendono gli esami istologici chiesti e ottenuti di fronte al pm capo della procura dei minori, Tiziana Paolillo. Il magistrato ha ipotizzato il reato di omicidio colposo proprio per poter eseguire l'autopsia.

Secondo quanto raccontato dagli amici alla forze dell'ordine, il gruppo aveva deciso di improvvisare un torneo di boxe per gioco ed Edoardo avrebbe ricevuto solo qualche colpo leggero sulle gambe e sulle braccia, subito dopo si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Nel frattempo, sono ancora in corso le analisi dei telefonini di tutti i 18 ragazzi presenti alla festa.