Edicole in via di estinzione, la Regione punta a tutelarle

Chiudono. Una dopo l'altra. Ma le istituzioni locali, la Regione in particolare, sembrano intenzionate a cercare di arginare il fenomeno. Prova tangibile si è avuta nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 18 aprile 2023.

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la risoluzione della V commissione Controlli e Verifica dell'attuazione delle leggi, con cui s'impegna la giunta a procedere anche per 2023 con il rifinanziamento degli interventi previsti dalla Legge regionale 20 del 2018, (Modifiche al Testo unico in materia di commercio), che contiene disposizioni di sostegno all'innovazione e valorizzazione dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica (edicole).

La risoluzione, inoltre, impegna la giunta a prevedere un'adeguata attività di pubblicizzazione e di comunicazione sulle iniziative attivate in materia; a riesaminare i casi di esclusione dai contributi, per valutare eventuali correttivi alla disciplina attuativa; a proseguire il monitoraggio e la valutazione della legge; a coinvolgere il Consiglio, se necessario, per modificare eventuali disposizioni che dovessero nel frattempo richiedere interventi correttivi di competenza dell'esecutivo.