Ecocompattatori per la plastica, attive altre otto postazioni

A meno di due mesi dall'entrata in funzione, la raccolta dei primi quattro eco raccoglitori PlasTiPremia sfonda il muro delle 250mila bottiglie e flaconi conferiti. A fine 2020 sono stati installati in altri quartieri altri otto eco-compattatori dalla maggiore capienza, così Genova raccoglie un eco-primato come città italiana dal più alto numero di postazioni dove ottenere premi in cambio della plastica.

Ora i genovesi conferiscono in media cinquemila pezzi al giorno: una raccolta differenziata di altissima qualità e il palmares della macchina più produttiva è da assegnare alla Foce con l'eco-raccoglitore di piazza Paolo da Novi con 108.064 pezzi, a seguire 63.359 a San Teodoro zona via Bologna, poi 53.018 a Certosa in zona metro via Brin e 36.061 pezzi in piazzale Rusca a Quinto: per un totale di 260.502 pezzi conferiti.

Gli ulteriori eco-compattatori PlasTiPremia saranno in questi punti e si potrà conferire da martedì 19 gennaio 2021:

Municipio Ponente - Pra' (Stazione ferroviaria nella fascia di rispetto di Prà)

Municipio Medio Ponente - Sestri ponente (dal mercato del Ferro)

Municipio Medio Ponente - Cornigliano (parcheggio pubblico ingresso giardino lineare adiacente stazione)

Municipio Centro Ovest - Sampierdarena (piazza Vittorio Veneto)

Municipio Centro Est - Castelletto (piazza Manin)

Municipio Bassa Valbisagno - Marassi (piazza Galileo Ferraris)

Municipio Bassa Valbisagno - San Fruttuoso (piazza Martinez)

Municipio Media Valbisagno - Molassana (giardini Ponte Fleming).

Nel primo periodo ci saranno 12 informatori ambientali che presidieranno gli impianti e saranno a disposizione dei cittadini per spiegare il funzionamento degli ecocompattatori. Ma per il 2021 il progetto vuole arrivare a dotare ogni municipio di Genova con almeno due compattatori per un totale di 18 punti di conferimento.

I genovesi che vorranno usufruire di sconti, premi e coupons dovranno conferire esclusivamente bottiglie e flaconi in plastica. Per avere sempre sotto controllo i propri conferimenti e i punti accumulati si può utilizzare la app “PlastiPremia” con l’utilizzo della propria tessera sanitaria oppure raggruppare gli scontrini che vengono emessi ad ogni consegna di plastica agli ecocompattatori.