Ad Arenzano il primo ecocompattatore dell'area costiera: come funziona

Arenzano diventa il primo comune dell'area costiera a ospitare un ecocompattatore del progetto PlasTiPremia. La macchina "mangiaplastica" è stata inaugurata oggi in via Negrotto Cambiaso, alla presenza del sindaco Francesco Silvestrini, del consigliere delegato ai rifiuti e transizione ecologica per la Città Metropolitana di Genova Gabriele Reggiardo, e di Giovanna Damonte, membro del consiglio di amministrazione di Amiu.

Nella stessa giornata, alle 10, si è svolto un laboratorio ambientale dedicato alla raccolta differenziata che ha coinvolto gli studenti dell'istituto comprensivo di Arenzano, grazie a una vera e propria lezione sul corretto riciclo dei materiali che possono essere trasformati in materia prima seconda.

Dopo Genova, che attualmente detiene il primato italiano nel numero di ecocompattatori installati, anche il comune di Arenzano, dove Amiu svolge i suoi servizi ambientali, adotta questa pratica per la raccolta differenziata di bottiglie e flaconi di plastica di varie dimensioni e formati. Nel programma di diffusione di questi apparecchi, finanziato dalla Città Metropolitana di Genova nell'area costiera, è prevista anche un'installazione a Cogoleto.

Come funziona l'ecocompattatore

Coloro che utilizzeranno l’ecocompattatore otterranno un punto per ogni bottiglia o flacone conferita e accumulando punti i cittadini usufruiranno di buoni e sconti nel circuito specifico di attività convenzionate; a questo si aggiungono premi gratuiti messi a disposizione dagli ideatori del progetto e da alcuni partner.

Ogni macchina è dotato di uno schermo sul quale compaiono le promozioni dei partner convenzionati. L'apparecchio sarà attivo dal lunedì al sabato e Amiu consiglia di scaricare da Apple Store e Google Play la app PlasTiPremia, per avere sempre sotto controllo i punti accumulati e l’aggiornamento delle attività convenzionate.

Nell'ecocompattatore è possibile inserire imballaggi e contenitori in plastica per liquidi: bottiglie di acqua/succo/bibite varie, flaconi di creme e salse alimentari (es. ketchup), flaconi di shampoo/saponi liquidi/creme solari, flaconi di prodotti per la detergenza della casa: sapone per i piatti, detersivi, detergenti, e così via.

Ad Arenzano il macchinario vicino ai parcheggi e all'area pedonale

"Valuto molto positivamente l'iniziativa di Amiu di installare anche ad Arenzano un ecocompattatore per la raccolta della plastica - ha dichiarato il sindaco Francesco Silvestrini -. Grazie alla posizione centrale, vicino all'area pedonale e ai parcheggi, l'apparecchio dovrebbe comportare il duplice vantaggio di migliorare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre l'ingombro dei cestini dei rifiuti. In ogni caso, è un ulteriore strumento per sensibilizzare sulla differenziazione e per creare, insieme agli esercenti che aderiranno all'iniziativa, una comunità impegnata nel perseguire obiettivi virtuosi".

Aggiunge Gabriele Reggiardo, consigliere delegato sui temi ambientali della città metropolitana genovese: "Le bottiglie in plastica riciclate correttamente possono essere trasformate in nuovi materiali, riducendo la necessità di produrre plastica vergine e diminuendo l'impatto ambientale associato, ma questo va oltre la semplice riduzione dei rifiuti; come Città Metropolitana di Genova riteniamo infatti cruciale affrontare l'enorme problema della plastica che finisce in mare, minacciando gli ecosistemi e la vita marina stessa. Il riciclo efficace delle bottiglie in plastica contribuisce a ridurre la quantità di questo materiale che potrebbe raggiungere gli oceani, proteggendo gli habitat marini e preservando la biodiversità, pertanto ritengo che la collaborazione con Amiu in iniziative come PlasTiPremia, attraverso meccanismi di premialità che invogliano l’utenza, sia un primo passo per preservare il nostro pianeta per le generazioni future e contestualmente anche la bellezza di questi luoghi di riviera".

Nel piano di sviluppo per l’installazione degli Ecocompattatori, Amiu ha ottenuto anche un co-finanziamento regionale e la stretta collaborazione con il Consorzio di filiera degli imballaggi in plastica, Corepla.

Conclude Giovanna Damonte, consigliera di amministrazione Amiu Genova: "Portare ad Arenzano questa buona pratica è per me motivo di orgoglio perché sono conscia del fatto che gli arenzanesi da anni si impegnino per la loro cittadina nel campo ambientale, nella differenziata e nel rispetto dei principi della sostenibilità. La collaborazione tra Amiu, Comune e cittadini è stata fondamentale per raggiungere e superare la percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata".