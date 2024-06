Toti: via libera dalla gip agli incontri con i politici, ecco chi potrà vedere

Via libera dalla gip Paola Faggioni agli incontri politici di Giovanni Toti, il presidente della Regione ai domiciliari dallo scorso 7 maggio potrà incontrare gli esponenti del centrodestra che compongono la maggioranza in consiglio regionale.

L'ok della gip era atteso dopo il parere favorevole della procura dei giorni scorsi. Tra le persone che Toti ha chiesto di potere incontrare i componenti della sua giunta, i segretari regionali dei partiti di maggioranza in Regione e alcuni esponenti nazionali di Noi Moderati, partito di cui Toti fa parte.

Tra questi: Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione; Giacomo Giampedrone, assessore all'Ambiente; Marco Scajola, assessore all'Urbanistica; Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali della Regione, Edoardo Rixi, viceministro e coordinatore regionale della Lega; Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia; Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fdi; Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati.



Tutti gli incontri, secondo quanto filtra, saranno in presenza tranne quello con Jessica Nicolini che non avverrà.

Il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola esprimono soddisfazione per il via libera della Procura e della Gip all’incontro con Giovanni Toti. "In primo luogo siamo contenti, dal punto di vista umano, di poter fare visita al presidente – dicono gli esponenti della Giunta regionale – Sarà inoltre un'importante occasione per fare il punto sulle linee politiche utili a portare avanti il nostro lavoro in Regione, dove, nonostante il periodo sicuramente complicato, tutta la Giunta e la maggioranza sono unite e hanno come unico obiettivo quello di far proseguire con grande impegno i progetti e il programma iniziati con il presidente 9 anni fa".