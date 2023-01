Dune di Pra', quasi pronto il primo tratto della passeggiata

Prende forma il nuovo parco urbano le 'Dune' di Pra', che separa le attività portuali dall'abitato. L'area, dedicata da tempo alla diportistica e allo sport, vede aumentare le quote di verde e di spazio per le attività all'aria aperta. Il completamento del nuovo parco urbano è previsto entro il 2023.

I primi 720 metri di passeggiata lato sud saranno terminati entro la fine di gennaio. La pista è stata allargata di circa 1,20 metri per separare la ciclabile dalla pedonabile ed evitare interferenze tra i due flussi; una nuova ringhiera parapetto in acciaio, inoltre, migliora il profilo di sicurezza della struttura.

A lato del percorso lineare sono state sostituite ben 16 palme ad alto fusto (di altezza compresa tra i 25 e i 30 metri), che erano state attaccate dal punteruolo rosso: al loro posto sono state messe palme della varietà americana washingtonia, più basse ma più resistenti all'infestazione.

Sarà pronta invece un mese dopo, per la fine di febbraio, la prima delle quattro piazze previste dal progetto di parco urbano. Attrezzata ad area giochi, è circondata da fasce digradanti in cui verranno messe a dimora cinquemila piante tra alberi (lecci in prevalenza) e arbusti tipici della vegetazione mediterranea.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano lungo la sponda sud del canale di calma di Genova Pra'. Il parco consente la mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali e restituisce alla cittadinanza un’area verde da vivere. La passeggiata sul mare è affiancata da una pista ciclabile e intervallata da 'baie' attrezzate per lo sport, il relax, il gioco e la fruizione di eventi, e caratterizzate da piante e arbusti che insieme offrono un ricco paesaggio di biodiversità mediterranea. A completare il parco, una serie di 'dune' sagomate che lo separano dalle aree di attività portuale.