Animalisti contro il Comune: "Chi ha dato l'autorizzazione ai genoani per il dromedario?"

Ancora polemiche per la presenza di un vero dromedario nei pressi dello stadio Luigi Ferraris in occasione di Genoa-Bari. L'animale è stato utilizzato dai tifosi del Grifone per inscenare un funerale alla retrocessione della Sampdoria, per prendere in giro la trattativa con i presunti emissari della famiglia Al Thani, mai andata in porto. Nell'immediato erano arrivate le condanne dell'assessore agli animali del Comune di Genova Francesca Corso e di Fabio Dolia, portavoce degli animalisti genovesi. Ora l'associazione Gaia Animali & Ambiente OdV, attraverso una nota, chiede maggiore attenzione alla pubblica amministrazione.

"L’associazione Gaia Animali e Ambiente chiede chiarimenti al Comune di Genova - si legge - e in particolare all’assessore con delega agli Animali Francesca Corso, che ha dichiarato pubblicamente di essere stata all’oscuro di tale iniziativa. L’associazione vuole conoscere se il trasporto e la 'passerella' forzata del dromedario in mezzo ai tifosi abbiano avuto le necessarie autorizzazioni, quindi se la Polizia Municipale abbia verificato in loco tale situazione. Ricordando che il dromedario è un esotico di grandi dimensioni a cui sono sottoposte norme specifiche, sia per il possesso sia per il trasporto sia per l’esposizione al pubblico, anche per motivi di sicurezza".

"L’associazione Gaia - conclude la nota - ha inoltre trasmesso la documentazione foto e video al proprio ufficio legale per valutare gli estremi per una denuncia per maltrattamento di animali, infatti nelle immagini l’animale viene strattonato con la corda dal suo accompagnatore, in mezzo alla folla urlante e scoppi di petardi, sicuramente terrorizzato e traumatizzato. Nell’aprile scorso un lama fuggì dal circo Maya Orfei anche a causa degli spazi ristretti in cui gli animali dei circhi sono costretti in Piazzale Kennedy, al Comune di Genova chiediamo più attenzione verso gli animali sfruttati e esibiti pubblicamente come oggetti, quindi di applicare in modo più stringente le norme a loro tutela".