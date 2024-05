Marassi, droga e telefonino nascosti nel pacco alimentare indirizzato a un detenuto

Si erano presentate in carcere a Marassi, dove è detenuto un loro parente, con un pacco alimentare. Ma, insieme al cibo, la polizia penitenziaria ha scoperto anche droga (hashish e cocaina) nascosta nella verdura, insieme con un telefono cellulare.

Protagoniste due donne, che sono poi state denunciate. Il fatto è avvenuto venerdì scorso e a dare la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.

"Sono stati trovati, grazie all'intuizione del poliziotto addetto al controllo pacchi, un etto di droga, un telefonino e altri oggetti non consentiti, abilmente nascosti all'interno della verdura - commenta Vincenzo Tristaino, segretario ligure del Sappe -. Il personale della polizia penitenziaria di Marassi, dunque, non si è fatto ingannare e così ha evitato che un ingente quantitativo di droga potesse fare ingresso in carcere. Questo è solamente l’ultimo intervento fatto dalla penitenziaria di Genova che ogni giorno col proprio lavoro garantisce la sicurezza nel carcere. L'encomio del Sappe Liguria va al personale della casa circondariale di Marassi che, nonostante le tante criticità, si conferma baluardo contro l'illegalità, garantendo l'ordine e disciplina all'interno dei penitenziari”.

"Ogni giorno - prosegue il segretario generale del Sappe Donato Capece - la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti. L’hashish, la cocaina, l’eroina, la marijuana e il subutex, una droga sintetica che viene utilizzata anche presso il Sert per chi è in trattamento, sono quelle che più diffuse e sequestrate dai baschi azzurri. Ovvio che l’azione di contrasto, diffusione e consumo di droga in carcere vede l’impegno prezioso della polizia penitenziaria, che per questo si avvale anche delle proprie unità cinofile. Questo fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della polizia penitenziaria sia fondamentale".

Nonostante i numerosi problemi: "Questo - continua Capece - deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di droga in carcere, proprio in materia di contrasto all’uso e al commercio di stupefacenti”. Il leader nazionale del Sappe conclude ricordando che “la polizia penitenziaria, a Marassi e nelle altre prigioni d’Italia, è quotidianamente impegnata nell’attività di contrasto alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. Il numero elevato di tossicodipendenti richiama l’interesse degli spacciatori che tentano di trasformare la detenzione in business”.