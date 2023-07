Traffico internazionale di droga: banda smantellata dalla polizia

La polizia ha stroncato un giro di traffico di hashish e cocaina che coinvolgeva anche la città di Genova. La droga proveniva da Marocco, Spagna e Olanda e l'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di La Spezia con il supporto dei colleghi genovesi, di Massa Carrara e della questura di Firenze. Eseguita un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Genova, su richiesta della procura distrettuale antimafia e antiterrorismo nei confronti di 13 persone (quattro di origini marocchine, una di origini olandesi, una di origini bulgare, una di origini romene e sei di nazionalità italiana).

Otto degli indagati sono destinatari di custodia cautelare in carcere, cinque della misura degli arresti domiciliari. All’associazione criminale viene contestato di aver importato illecitamente in Italia centinaia di chilogrammi di hashish e alcune decine di cocaina. Tra gli indagati, dodici sono accusati di far parte di un'associazione per delinquere armata, uno aveva una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa. Secondo quanto emerso dalle indagini la banda era operativa già da giugno 2021 tra Spezia, Massa Carrara e Genova, importava da Marocco, Olanda e Spagna cocaina e hashish per poi trasportarla e metterla in vendita. Aveva a disposizione mezzi per spostamenti e trasporto (un tir e diverse auto, almeno cinque della quali con 'doppio fondo') e anche strumenti di comunicazione come telefoni cellulari con schede sim anche estere e, soprattutto, criptofonini non intercettabili di ultima generazione, il cui contenuto veniva periodicamente cancellato. La banda, oltre a strumenti per contare il denaro contante e per confezionare la droga, aveva anche strumentazioni per rilevare la presenza di microspie a bordo delle auto e di appartamenti e cantine dove stoccare e nascondere la sostanza stupefacente. Nove gli episodi contestati per un'importazione totale di 350 chilogrammi di hashish e 10 di cocaina.

Le indagini sono iniziate dopo la morte per overdose di una giovane donna, avvenuta il 28 luglio 2021 in un parco a La Spezia. Gli inquirenti hanno individuato un gruppo di spacciatori nordafricani di cocaina e hanno poi delineato l'esistenza di un sodalizio criminale facente capo a un cittadino marocchino ritenuto promotore e organizzatore dell’associazione. Durante le indagini sono stati sequestrati 52 chilogrammi di hashish, 15 di cocaina, 135mila euro in contanti, un autoarticolato, quattro autovetture dotate di doppiofondo, dieci telefoni cellulari criptati e una pistola clandestina munita di silenziatore. Attraverso le perquisizioni è stata trovata una cantina con all'interno oltre 10 chilogrammi di droga e, più precisamente, 3 panetti di hashish del peso di circa 3 chilogrammi, quattro valigie piene di marijuana, per un peso complessivo di 7,5 chilogrammi.