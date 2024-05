Slip con doppio fondo per nascondere la droga

Proseguono i controlli dei carabinieri nel centro storico per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Martedì 21 maggio 2024, in una via a ridosso del porto antico, i militari hanno notato un gruppo di assuntori di stupefacenti e hanno identificato un 21enne di origini senegalesi (senza fissa dimora e con precedenti penali specifici).

Quest'ultimo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, nascosti in una tasca interna, appositamente creata, degli slip. L'uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.