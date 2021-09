Tenta di imbarcarsi su uno yacht con due litri di droga dello stupro, arrestato

In manette un 44enne di origini neozelandasi assunto a bordo come ingegnere

"Serve per pulire l'attrezzatura" ma secondo gli agenti l'avrebbe usata per festini a bordo.

Un ingegnere, di origini neozelandesi, è stato arrestato con due litri di droga dello stupro dalla squadra mobile mentre stava per imbarcarsi a bordo di un maxi yacht ormeggiato a Genova.

Il 44enne, che faceva parte dell'equipaggio come addeto alla gestione della strumentazione tecnologica, in seguito all'arresto è stato licenziato.

I due flaconi di Gbl, che viene usato per far perdere i freni inibitori a chi lo ingerisce, sono arrivati dall'Olanda tramite un corriere; i poliziotti sono intervenuti proprio nel momento della consegna.

Sono ancora in corso le indagini per capire come la droga sia stata acquistata.