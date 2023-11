Droga dello stupro, aumento delle violenze sulle donne, l'allarme della procura

Non ha colore né odore ma le sue conseguenze sono, invece, drammaticamente tangibili. La droga dello stupro è sempre più usata per commettere violenze sulle donne e la procura lancia l'allarme e corre ai ripari.

Il procuratore aggiunto di Genova, Vittorio Ranieri Miniati, ha annunciato la prossima implementazione di un protocollo tra la procura e i pronto soccorso per affrontare il crescente problema delle violenze legate alle droghe del sesso.

Miniati ha fornito dati dettagliati relativi ai reati nei primi sei mesi del 2023, evidenziando un aumento delle violenze di gruppo, che sono già 14 a metà dell'anno. Ha sottolineato che l'ufficio fasce deboli dispone di otto magistrati su un totale di 30, operando al massimo delle risorse disponibili. I quattro reati principali sono: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza di gruppo e atti persecutori (stalking).

Il procuratore aggiunto ha anche evidenziato il ruolo fondamentale dei pronto soccorso, del personale sanitario e dei centri anti-violenza, che costituiscono una rete di intervento. Sono stati siglati importanti protocolli con le forze dell'ordine, incluso il più recente che - come detto - coinvolge l'autorità giudiziaria nei casi di utilizzo delle droghe del sesso.

I numeri ufficiali diffusi dalla procura di Genova evidenziano un'escalation dei reati di genere, sottolineando la necessità di proteggere le fasce più vulnerabili della società. Nel confronto tra il 2021 e il 2022, si registra un aumento delle violenze di gruppo (da 15 a 16), delle violenze sessuali (da 158 a 186) e dei casi di stalking (da 239 a 256). Nel complesso, nel 2022 sono state presentate 874 denunce per questi tipi di reati, mentre a metà del 2023 si contavano già circa 400/450 segnalazioni.

Miniati ha spiegato che i reati di genere sono affrontati da un nucleo specializzato in procura, composto da carabinieri, polizia di Stato e ufficiali di polizia giudiziaria specializzati nell'audizione delle persone offese. Recentemente, è stato aggiunto un gruppo di lavoro della polizia locale dedicato a questi reati.

Anche i carabinieri, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne in programma per sabato 25, hanno sottolineato l'impegno nel contrasto a questi reati da "Codice rosso", con 30 arresti e quasi 350 denunce dal 1° gennaio 2023, registrando un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

I dati includono arresti e denunce per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking), violenza sessuale e lesioni personali. Il nucleo radiomobile e le stazioni hanno effettuato 160 interventi, registrando un aumento del 30% rispetto al 2022, con il supporto del sistema Scudo per una risposta più efficace alle richieste di aiuto. Nella sede del reparto operativo del Comando provinciale di Genova è attiva la stanza rosa, dedicata alle vittime più vulnerabili, come donne e minori, con personale specializzato presente anche presso alcune stazioni.