Nasconde la droga negli slip, denunciato un 21enne

Un 21enne di nazionalità senegalese è stato denunciato dai carabinieri della stazione della Maddalena, impegnati nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano e sociale. L'operazione è avvenuta ieri in via San Luca, zona dove si concentrano le attività di controllo.

Nel dettaglio i militari hanno notato un gruppo di assuntori di stupefacenti e hanno identificato il 21enne, senza fissa dimora e con precedenti penali specifici e recenti, già denunciato nei giorni scorsi che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 24 grammi di hashish nascosto in una tasca interna degli slip (appositamente creata) e di 280 euro tutti in banconote stropicciate e di piccolo taglio probabilmente frutto di precedenti cessioni.