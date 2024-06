Droga negli slip e nelle scarpe, ma i carabinieri lo scoprono e lo arrestano

Nasconde la droga negli slip e nelle scarpe, ma gli va male e viene arrestato. È ormai una prassi consolidata quella dei pusher di nascondere sostanze stupefacenti, occultandole nei vestiti, in particolare negli slip, ma le forze dell'ordine dedite al contrasto allo spaccio in centro storico sono abituate a effettuare controlli accurati. Così mercoledì pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Genova Centro hanno arrestato in flagranza di reato un senegalese 27enne, con precedenti specifici, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, notato in atteggiamento sospetto, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di una decina di involucri di hashish, che aveva occultato nelle scarpe e oltre 400 euro, presunto provento dell’illecita attività di spaccio.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di dosi di cocaina nascosti negli slip. È stato quindi arrestato ed è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in giornata.